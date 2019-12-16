البلوفر التريكو المرصع بالجواهر نجم الموضة.. هكذا تنسقيه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تبحث المرأة عادة عن أحدث صياحات الموضة لاعتمادها في ملابسها، ويمثل البلوفر التريكو بالجواهر (Jewelled Knitwear) نجم الموضة النسائية في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تنطق بالفخامة والأبهة.

ويزدان البلوفر التريكو هذا الشتاء بتطريزات من اللآليء أو أحجار الستراس أو الكريستال ليضفي على المظهر لمسة فخامة تخطف الأنظار، وفق ما أوردت مجلة "Elle" الألمانية

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر التريكو المرصع بالجواهر يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق البلوفر مع تنورة القلم الرصاص وحذاء ذي كعب عال.

كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البلوفر مع سروال جلد وآنكل بوت.