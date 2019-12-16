مكياج حفلة نهاية العام اعتمديه على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات نهاية العام، ومع الإطلالات البراقة والأجواء السعيدة، تحتاجين إلى مكياج مثير وجذاب، مع الألوان الشتوية الدافئة، ولمسات بسيطة مستوحاة من أجواء الاحتفال بهذه المناسبة.



واليوم اخترنا لكِ مجموعة من الستايلات المختلفة لمكياج نجمات العالم، لتستوحي منهن مكياجك ، اختاري الأنسب لكِ.



مكياج مثير مع أحمر الشفاه الداكن

مكياج مثير مع أحمر الشفاه الداكن



على طريقة النجمة Amber Heard اختاري لمسات مميزة من أحمر الشفاه العنبي، سيكون هو عنوان إطلالتك، فهذه الدرجات من أحمر الشفاه تتناغم كثيرًا مع أجواء حفل نهاية العام .

من الممكن أن تعتمدي معها لمسات من الهايلاتير البسيط داخل الجفن للعيون، وفوف الجفن العلوي، وهذا المكياج مناسب أكثر لصاحبات البشرة الفاتحة، تحديدًا الشقراوات.

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الأيلاينر المسحوب للمسة لافتة حفل نهاية العام

الأيلاينر المسحوب للمسة لافتة بالكريسماس



مع الفستان البراق، اعتمدي لمسة من الأيلاينر المسحوب، كهذا اللوك من Gigi Hadid، اعتمدته مع كريم أساس بتغطية عالية، لتطبّق في النهاية أحمر الشفاه الداكن أيضًا، لتتناسب أكثر مع أجواء الاحتفال.

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مكياج ظلال الجفون باللون الأخضر

مكياج ظلال الجفون باللون الأخضر



الكثير من الصبايا يفضلن اعتماد لمسات من اللون الأخضر في المكياج، المستوحاة من أجواء الزينة، لإطلالة مميزة اختاريه فوق الجفن العلوي وتحت الجفن السفلي على طريقة Lucy Hale، مع أحمر الشفاه الغلوس الوردي، حتى لا تبدين مبهرجة.

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مكياج نود ناعم للمسة مختلفة

مكياج نود ناعم للمسة مختلفة



أما إذا كنت تفضلين اعتماد صيحة مختلفة، فإليك ألوان النود الناعمة، اخترناها لك من وحي Kylie Jenner، للمسة غير تقليدية، مع الدرجات الترابية، وأحمر الشفاه المطفي بدرجات الروز الهادئة، مناسبة لكل الصبايا.

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