لكل بشرة تركيبة مستحضرات خاصة بها.. فماذا تختارين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تختلف أنواع البشرة من سيّدة إلى أخرى وتختلف معها حاجتها من مستحضرات العناية. فما يناسب البشرة الجافة والتي بطبيعة الحال تعاني نقصاً في الدهون والماء، لا يمكن أن يناسب البشرة الدهنية التي تفرز الدهون بشكل فائض. كما أن هناك بعض التركيبات التي تكون قاسية على البشرة الحساسة التي تحتاج إلى مكوّنات لطيفة وناعمة لا تتسبّب بتهيّجها. لذا، قد يكون كريم العناية الذي تستخدمينه باباً للوصول إلى بشرة مشرقة ونضرة، كما أنه قد يشكّل تهديداً لصحّتها في ما لو تمّ اختياره بشكل خاطئ.



البشرة الجافة

كريم البشرة الجافة



إذا كنت تعانين جفافاً في البشرة، فإن هذه المشكلة ستتفاقم في فصل الشتاء نتيجة العوامل البيئية القاسية.

لكي تحمي بشرتك من هذه المشكلة ومما قد تتسبّب به من تشقّقات واحمرار وغيرها من المشكلات الجلدية التي ستؤثر سلباً في صحّتها ومظهرها، عليك أن تختاري كريمات ومستحضرات بتركيبة غنيّة بمكوّنات مرطّبة كالجليسرين والببتيد المعزز للكولاجين، وفيتامين B3 المقوّي للبشرة، تمنح بشرتك الترطيب الذي تحتاج إليه وتحافظ على ملمسها الناعم طوال الوقت. هذه المستحضرات لا تقتصر فقط على كريم النهار وكريم الليل، إنما أيضاً على مستحضرات التجميل من كريم أساس وبرايمر وهايلايتر سائل.. والتي عليك أن تختاري منها التركيبة المناسبة لبشرتك الجافة.

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البشرة الدهنية

كريم البشرة الدهنية



على عكس البشرة الجافة تماماً، تعاني البشرة الدهنية من فرط في إفرزات الدهون والتي تتسبّب بظهور البثور والنقاط السوداء بالإضافة إلى المظهر اللامع والمسام الواسعة، والتي تؤثر بشكل ملحوظ في مظهرها. التركيبة الأنسب للبشرة الدهنية هي تلك الخالية من الزيوت والتي تساعد في عملية توازن الإفرزات وتعديلها، ما يجعل البشرة تبدو أقل لمعاناً والمسامات أقلّ اتساعاً. هذه التركيبة يمكنك أن تجديها في مستحضرات ترطيب البشرة التي غالباً ما تأتي بتركيبة الجلّ أو اللوشن لهذا النوع من البشرة، بما أن التركيبة السميكة لا تناسبها إطلاقاً.

كذلك فإن التركيبة الخالية من الزيوت يجب أن تُعتمد أيضاً في مستحضرات التجميل، خاصة أن العديد من العلامات التجارية العالمية باتت تحرص على تقديم كريمات أساس وبرايمر وغيرها، بتركيبة خفيفة وثابتة في الوقت نفسه، تناسب صاحبات البشرة الدهنية.

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البشرة الحساسة

كريم البشرة الحساسة



لا تشعر ذوات البشرة الحساسة بمتعة العناية بها لما تفرضه من قيود عليهن. فهي سريعة التفاعل مع أي تركيبة لا تناسبها، وتظهر عليها بشكل واضح آثار الاحمرار، والحكّة في بعض الأحيان. ومن هنا يتطلّب الأمر التأني في اختيار كريمات العناية والتجميل المناسبة لهذا النوع من البشرة.

أبرز الشروط التي يجب أن تتوافر في مستحضرات العناية الخاصة بالبشرة الحساسة، هو خلوّها من العطور والمواد الكيميائية. كما أن الخيار الأفضل لذوات هذه البشرة هو اعتماد المستحضرات الطبيّة أو الموافق عليها من أطباء الجلد.

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