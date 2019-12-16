كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - قبل المناسبات المهمة، نحتاج إلى الظهور بأفضل شكل لدينا، وربما تكون مشكلة البشرة الداكنة، أو البقع في البشرة، تعيق إطلالتنا الكاملة.



لهذا، الحل هنا سيكون بـ ماسكات التفتيح السريعة، التي تمنحنا وجها مشرقا وبشرة متوهجة خلال أيام قليلة، ولهذا إليك مجموعة من ماسكات تفتيح البشرة بسرعة قبل مناسباتكِ.



ماسك اللوز والحليب

ماسك اللوز والحليب



المكونات



- 6 حبات لوز

- 2ملعقة كبيرة حليب

- قطرات من ماء الورد



تحضير الماسك



انقعي حبات اللوز في الحليب لمدة ليلة كاملة.

اصنعي عجينة من حبات اللوز مع الحليب وأضيفي ماء الورد.

ضعي الماسك على الوجه، واتركيه حتى يجف.

ابدئي بعمل طبطبة على البشرة.

أزيلي الماسك بالماء البارد.

كرري الماسك 3 مرات أسبوعيا قبل مناسبتكِ.

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ماسك قشر البرتقال والزبادي

ماسك قشر البرتقال والزبادي



المكونات



- قشر برتقال مجفف

- ملعقة كبيرة من الزبادي



طريقة تحضير الماسك



اطحني مسحوق قشر البرتقال المجفف حتى يصبح كالبودرة.

ضعي المسحوق مع الزبادي واخلطيهم جيدا.

اتركي الخليط حتى يجف.

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ماسك الأرز والحليب

ماسك الأرز والحليب



المكونات



- نصف كوب من الأرز النيء

- 4 ملاعق كبيرة من الحليب



طريقة تحضير الماسك



- اطحني الأرز حتى يصبح كمسحوق البودرة.

- اخلطي الأرز مع الحليب حتى يصبح كالعجين.

- ضعي العجينة على البشرة لمدة نصف ساعة.

- اشطفي الوجه بعدها بالماء.

- استخدمي الماسك 3 مرات أسبوعيا للحصول على نتيجة سريعة.

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