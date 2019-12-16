طرق الحصول على مناكير مات في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - المناكير المات اي ذات التأثير الجاف او المطفي صار موضة رائجة جدا انطلاقا من الاشهر الاخيرة. فهو يمنح الاظافر مظهرا جديدا، لا يقل انوثة وجمالا عن المناكير اللامع الكلاسيكي. وفي السوق، تكثر العلامات التجارية التي تقدم عبوات مناكير ذات التأثير الجاف او المات، إنما هل فكرت انه بخطوات بسيطة يمكن الحصول على مناكير مات في المنزل؟



إليك مجموعة من الحيل المذهلة التي تمنحك طرق مختلفة للحصول على مناكير مات في المنزل:

مناكير مات في المنزل



1. البخار:



فور الانتهاء من تطبيق مناكير الاظافر اللامع، قومي بتمرير أظافرك المطلية وقبل ان تجف فوق البخار لمدة 20 الى 30 ثانية. ستلاحظين ان التأثير اللامع للمناكير قد تقلّص جدا ووصل الى حدوده الدنيا.



2. الكحول:



مادة الكحول معروف عنها انها تفسد لماعية المناكير. فما رأيك باستخدام القليل من الكحول للحصول على مظهر جديد ولافت من المناكير المطفي او المات؟ يكفي ان تبللي قطعة من القطن بالقليل من مادة الكحول التي تستعمل عادة لتطهير الجروح. ومرريها على اظافرك المطلية بعد ان تجف. حاولي عم الضغط على اظافرك لئلا يفسد المناكير. لمسة ناعمة تمنحك مظهرا لافتا.

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3. مناكير شفاف علوي جاف:



احيانا كثيرة، يكفي ان تطبقي مادة المناكير العلوي (Top Coat ) بالتأثير الجاف لتحصلي على اللوك او المظهر المطلوب. بدلا من استخدام المناكير الشفاف اللامع استبدليه بهذا المستحضر الذي يمكن ان تستخدمي ه مع كل الوان المناكير للحصول على التأثير الجاف او المات المرغوب فيه.



4. البودرة:



مسحوق البودرة الجاف، سوء كان من البايكينغ باودر او من البودرة الحرة التي تستخدميها على وجهك، او طحين القمح او اي مسحوق باللون الأبيض او البيج، يساعد في الحصول على التأثير المات. كيف ذلك؟ بعد تطبيق لون طلاء الاظافر اللامع، طبقي كمية كبيرة من البايكينغ باودر على اظافرك قبل ان يجف المناكير اتركي الاظافر تمتص الكمية التي تريدها لبضع ثوان، ثم بللي اظافرك بالماء البارد حتى تتخلصي من بقايا البودرة او الطحين او البايكينغ باودر.

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