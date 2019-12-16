فساتين كم طويل من فوز الشطي

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - ظهرت الفنانة فوز الشطي بفساتين عدة مميزة خلال العام الماضي، ومع اقتراب فصل الشتاء جمعنا لكِ عزيزتي فساتين الكمّ الطويل لتتأنقي بها.
في بداية الفصل، اختارت فوز فستانًا أسود طويلًا بأكمام مزينة بنقط بيضاء ودوائر ذهبية في الخصر وفي الأطراف العلوية، وأكملت اطلالتها بملحقات ذهبية، وتميزت بفستان أسود بسيط مزين بأكمام شفافة بنقوش سوداء أنيقة، ولاطلالة شبابية ظهرت بفستان سماوي مزين بالأبيض مع حذاء رياضي أبيض.
ولمظهر أنثوي ارتدت فستانًا أحمر مزينًا بمطاط في أطراف الأكمام، وبربطة عنق ناعمة نسَّقَتْهُ مع حذاء أسود بكعب واكسسوارات ذهبية، ولمظهر مميز تألقت بفستان أزرق من المخمل مزين بمطاط في أطراف الأكمام وبحزام للخصر، وزيَّنته بأقراط ضخمة، ومؤخرًا تجمَّلت بفستان بنفسجي منفوش مزين بأكتاف مرفوعة وبنقوش في منطقة الصدر.
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