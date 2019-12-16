إطلالتك على غرار فساتين أحلام في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تتميز الفنانة أحلام دومًا بفساتين أنيقة ذات طابع متجدد مفعم بالأنوثة والرقي، سواء من خلال اطلالاتها في الحفلات الغنائية أو الحفلات الخاصة والبرامج المختلفة. واليوم جمعنا لكِ أجمل فساتينها لهذا العام؛ لتستوحي منها ما يناسب اطلالاتِك.

أجمل فساتين أحلام في 2019



تألقت أحلام بفستان فضي مزين بتطريزات مختلفة ووشاح وأكمام شفافة مطرزة، وارتدت فستانًا أخضر مزينًا بنقوش خضراء وحزام عريض للخصر، وتميَّز بأكمامه المفتوحة، وتجملت في موسم جدة بفستان فضي تكسوه التطريزات، ومزيَّن بحزام للخصر وأكمام طويلة أضفت عليه الأناقة والرُّقي، وفي إحدى الحفلات الخاصة، ظهرت بفستان أسود منفوش مزين بتطريزات مختلفة لمظهر أنثوي فخم، وأطلَّت بفستان بنفسجي بحزام وتطريزات بنفسجية في إحدى الحفلات.

أجمل فساتين أحلام في 2019



أما عن اطلالاتها في برنامج "ذا فويس"، فقد تأنقت بفستان ذهبي ضيق مزين بالشراشيب والفصوص الذهبية، وظهرت بآخر أزرق من الترتر مزين بفراغات بسيطة ومرفوع الأكتاف. وفي حفل الأوبرا السلطانية بمسقط، اختارت فستانًا لامعًا مزينًا بوشاح طويل من الريش الأبيض في الأكمام.

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