حصاد 2019: أجمل فساتين الموديل السعودية روز

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - تتألق عارضة الأزياء السعودية روز بفساتين أنيقة في جميع مناسباتها، واتبعت هذا العام صيحة الفساتين القصيرة التي تُبرز قوامها المتناسق بألوانها وتصاميمها المختلفة، وصيحة الفساتين مكشوفة الأكتاف. وفي حصاد 2019، شاهدي أجمل فساتينها.

أجمل فساتين الموديل السعودية روز





تأنقت روز في بداية العام بفستان زهري طويل بأكمام طويلة مكشوفة الأكتاف، وزُيِّن قماشه بزهور مختلفة أضفت عليه الكثير من الأناقة، وتميزت في بداية فصل الصيف بفستان أبيض قصير مصمَّم بياقة وحزام للخصر وزُين بخطوط نحيلة، وظهرت بفستان أبيض بسيط مصمم بشكل قصير وبأكمام مفرغة بنقوش وحزام للخصر، وارتدت فستانًا أسود مزينًا بكتابة بيضاء وبقماش كاروهات رمادي من الطرف الآخر.

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أجمل فساتين الموديل السعودية روز



وأطلَّت بفستان أبيض قصير بأكمام طويلة مكشوف الأكتاف ومزين بحزام للخصر، واختارت فستانًا أسود قصيرًا مكشوفَ الصدر مصمَّمًا بأكمام طويلة وتزينه اللمعة الفضية، وتألقت بآخر أسود قصير ومكشوف الأكتاف تكسوه الزهور الوردية، وتجمَّلَتْ مؤخرًا بفستان أسود قصير مكشوف من منطقة الصدر ومزين بتطريزات متتالية بلمعة ذهبية، وتميَّز بأكمامه الواسعة.

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