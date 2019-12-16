اكسسوارات باللون البني لإطلالة شتوية مثالية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2019 04:39 مساءً - لا يمكن أن يمر فصل الشتاء من دون اختيار بعض الخامات الشتوية في الملابس التي ترتبط بشكل أساسي بهذا الفصل، وعلى سبيل المثال، خامة المخمل والشامواه وغيرها.

لكن مع اختيار هذه الخامات في الملابس، لا بد من التركيز على الألوان التي نعتمدها فيها، فبعض الألوان تليق بالأزياء الشتوية والبعض الآخر لا تناسب الشتاء وأجوائه الباردة. فلا يمكن أن نختار ألوان زاهية مثل الأزرق السماوي والأبيض وغيرها، بل من الأفضل اختيار الغوامق كالبني والعسلي والأسود والكحلي.

قبعة باللون البني بتصميم مميز من Gucci



ولشتاء 2020، جمعنا لك بعض قطع الاكسسوارات التي لا تقل أهمية في اختيارها عن الملابس، خاصة وأن ما جمعناه هو قطع اكسسوارات باللون البني، هذا اللون الشتوي بجدارة.



النظارات الشمسية الأنيقة

نظارات شمسية باللون البني المميز من Dolce and Gabbana



إياك وأن تتخلى عن النظارات الشمسية في موسم الشتاء، فهذه القطعة من الاكسسوارات أساسية لتكتمل إطلالتك ولتظهر بأسلوب مميز ولافت.

وقد أبهرتنا بعض تصاميم النظارات باللون البني، مثل النظارات المميزة من Dolce & Gabbana التي جاءت بإطارات عريضة باللون البني الغامق مع القليل من الأصفر، في حين تميزت عدساتها بلونها البني الفاتح.

أما Balenciaga فقد قدمت نظارات شمسية قريبة بالألوان للنظارات من Dolce & Gabbana لكنها تميز بحجمها الأضخم وعدساتها الأعرض، وهي مناسبة لأصحاب الوجه العريض.

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القبعات المتعددة الأشكال

قبعة باللون البني مع نقشات باللون الأحمر من Valentino



لا يمكن ان تمر إطلالات فصل الشتاء من دون اختيار قبعة مميزة تتناسب مع لوك وستايل الإطلالة، بالإضافة إلى ذوق الشاب في اختيار إطلالاته، فالبعض قد يميل إلى القبعات الكاجوال كتلك التي رأيناها لدى fendi والتي جاءت باللون البني مع نقشات باللون الأصفر الفوسفوري ما جعلها مناسبة بشدة للإطلالة الكاجوال.

في حين البعض الآخر من الشباب قد يرغب باختيار قبعة تليق بالإطلالة التي تجمع الكلاسيكية مع العصرية كتلك التي رأينها لدى Valentino والتي جاءت باللون البني مع نقشات حمراء.



الأوشحة الخفيفة

وشاح باللون البني مع نقشات سوداء من Gucci



يمنحنا فصل الشتاء القدرة على إغداق إطلالتنا بالأوشحة الأنيقة والخفيفة التي لطالما منحت الإطلالة فخامة وأناقة، وخاصة الوشاح المميز الذي رأيناه لدى Gucci والذي جاء باللون البني الفاتح مع نقشات سوداء تميز بالشراشيب في أسفله.

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