قناع الذهب.. كلمة السر وراء حيوية ونضارة البشرة

يعتبر قناع "ماسك الذهب" من أساسيات العناية بجمال البشرة، فهو يضفي عليها رونقا، وحيوية يجعلها تشع نضارة وحيوية، فهو يعتبر كلمة السر وراء المحافظة على شباب البشرة، وفقا للعديد من الدراسات.

ووفقا لما جاء بموقع "سكاي نيوز" فإن الذهب يمتاز بتأثير مضاد للبكتريا ومضاد للالتهابات، وهو ما يجعله سلاحا فعالا في محاربة البثور وشوائب البشرة.

كما يعمل الذهب أيضا على تنشيط سريان الدم في الأوعية الدموية الصغيرة بالبشرة، وهو ما يجعل البشرة المجهدة تستعيد نضارتها وحيويتها.

وأوضح بعض خبراء التجميل الطريقة الصحيحة لاستعمال قناع الذهب وفق الخطوات التالية:

Advertisements

من الضروري غسل الوجه جيدا بالغسول المناسب للتخلص من أي غبار أو أتربة عالقة بالبشرة.

وضع كمية مناسبة من الكريم المرطب للبشرة حسب نوعها، مع تدليكه بشكل جيد.

ثم نقوم بفرد قناع الذهب ونتركه على الوجه لمده لا تقل عن ربع ساعة، مع مراعاة عدم القيام بتحريك عضلات الوجه خلال تلك المدة.

إزالة الماسك بعد مرور 15 دقيقة وغسل الوجه بالماء، وأوضح الخبراء أنه مع المداومة على استخدام قناع الذهب بالشكل الصحيح ستلاحظ المرأة أن الوجه يزداد حيوية وإشراقا.