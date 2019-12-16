شيماء سيف ترد على متابع رأها بالنقاب: أنا جاية لربنا

نشرت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للكعبة المشرفة، خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يارب اكتبها لك مشتاق".

لقيت الصورة استحسان المتابعين، وحصدت على ما يقرب من 33 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، ودخلت شيماء في مشادة مع أحد المعجبين حيث قال: "كان نفسي يا شيماء أتصور معاكي، أنا شفتك على فكرة وكنتي لابسة نقاب".

وجاء رد الفنانة على المتابع، قائلةً: "أنا جاية لربنا وأنت جاي لربنا متلهيش نفسك بأي حاجة تانية أو أي حد ولو كان مين وربنا يتقبل منا جميعا".

ليدخل المتابع في جدال معها، قائلًا: "مين قال إني ملهي بحاجة تانية ومين قال إننا مش جايين لحد غير ربنا يا فندم، أنا فعلًا كنت نفسي أتصور معاكي لإن فعلا معجب بشغلك، انتي بتخلقي بهجة غير طبيعية، مرة تانية أنا أسف لو الكومنت اتفهم غلط".

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يُذكر أن آخر أعمال شيماء سيف كان مسلسل "الزوجة 18"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة حسن الرداد وناهد السباعي ‏وهيدي كرم وسلوى خطاب، أشرف على كتابته أمين جمال، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطف ‏فكري.