صور.. لقطات من حفل زفاف ابنة منى الحسيني

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احتفلت الإعلامية لينا صالح، ابنة المذيعة منى الحسيني بزفافها، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، وشاركت متابعيها وجمهورها بصور ولقطات من حفل الزفاف.
وتعمل لينا مذيعة بإذاعة شعبي إف إم حاليا، وكانت تعمل في إذاعة "نغم إف إم"، وكتبت في تعليقها على الصورة، "قصة خيالية أصبحت حقيقة".
كما شارك مصور الثنائي، لقطات من جلسة التصوير التي خضع لها الثنائي، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفديويهات "إنستجرام"
وحضر الفرح عددا من المشاهير على رأسهم أمل رزق، والتي شاركت جمهورها أيضا بصور من حفل الزفاف من العروس.
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