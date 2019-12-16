محمود حجازي يكافئ ابنة زوجته أسما على التزامها بالصلاة بـ"قطة"

لافتة تشجيعية من الفنان محمود حجازي، لابنة زوجته أسما شريف منير، فقد قرر أن يكافئها على التزامها في الصلاة.

وعبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، هدية زوجها لنجلتها، وكانت "قطة" صغيرة.

أظهرت اللقطات المصورة، فرحة الفتاة الصغير بالمفاجأة التي أعدها لها زوج والدتها، وقال أسما، "جاب لك قطة علشان أنتي شاطرة وبتصلي".‏

Advertisements

وأهدى محمود حجازي القطة لابنة زوجته وسألها عن الاسم الذي ستختاره لها، فيما بكت الطفلة متأثرة بالسعادة، واحتضنت محمود حجازي.

وانتشر فيديو تقديم الهدية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتفاعل معه الجمهور بإيجابية وكان من بين التعليقات على الفيديو، "ماشاء الله علاقتهم حلوة قوي.. يا حبيبتي يا بنتي عيطتني، تجنن"، و"ربنا يخليكى يا أستاذ محمود ويفرحك زي ما فرحتها"، و"تجنن بنوتك ماشاء الله حبيبتي ربنا يبارك لك فيها".