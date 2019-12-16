الامارات | هذا شرط خالد النبوي لتجسيد شخصة عمر سليمان

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا شرط خالد النبوي لتجسيد شخصة عمر سليمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان المصري خالد النبوي، عن إمكانية تجسيده لشخصية رئيس جهاز المخابرات المصرية الراحل، عمر سليمان في عمل فني.
وأكد النبوي في برنامج "الحكاية"،على"إم بي سي مصر"، أنه لا يمانع على الإطلاق تجسيد عمر سليمان، ولكن بشرط، أن "يفتحوا لي خزائن الأسرار".
ولفت النبوي، إلى أنه يريد تجسيد دور الضابط وليس دور الجاسوس في الأعمال الدرامية، وذكر أنه قابل مؤلف الأعمال الجاسوسية، صالح مرسي، وقال: "قال لي أريد أن أقابلك وأتحدث معك، نفسي أعملك حاجة، يكون فيها البطل الضابط وليس الجاسوس".
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