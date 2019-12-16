للأمهات.. 12 نصيحة لتخطي طفلك الخوف والقلق من الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -أسماء مرسي

فقدان التركيز والخوف والتوتر الشديد، من الأعراض التي تظهر لدى بعض الطلاب قبل فترة الامتحانات، وخصوصا الأطفال خوفا من الرسوب أو رد فعل الأب والأم، ما ينعكس بنتيجة سلبية على الطفل.

لذا يستعرض لكم "الخليج 365" أهم النصائح التي تساعد الأم على تخطي طفلها، الخوف والقلق خلال تلك الفترة، وفقا للدكتور إبراهيم خطاب استشاري الطب النفسي والأسري، وذلك في السطور التالية:

1- تحدثي معه أن الامتحان ما هو إلا اختبار بسيط، يتناول الموضوعات التي ذاكرتها طوال فترة الدراسة.

2- لا تظهري خوفك وقلقك الزائد على طفلك يوم الامتحان حتى لا تنقلي الخوف له وينزعج.

3- احرصي على تشجيعه للنجاح في المجال الدراسي، وكل مجالات الحياة، حتى يصبح متميزا.

4- يجب عليك تشجعيه وتحفزيه للتقدم، وزيادة ثقته بنفسه حتى يذهب للامتحان مطمئنا.

5- اهتمي بالتغذية السليمة والصحية له في فترة الامتحانات، حتى لا يمرض ويؤثر على مذاكرته.

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6- اعتمدي على التمارين الذهنية، وهو أن يعيش تجربة الامتحان داخل المنزل، حتى يزيل القلق والخوف لديه.

7- إعطائه مساحة من الوقت للترفيه والمتعة مهم جدا، حتى لا يمل من المذاكرة.

8- من العوامل التي تساعد طفلك على المذاكرة السليمة، والتقسيم الجيد والنوم الكافي.

9- يجب عليك مكافأة طفلك حال انتهائه من المذاكرة، حتى تشجعيه على الذهاب إلى الامتحان دون خوف.

10- احرصي على معرفة إمكانية المستوى الدراسي لطفلك، ولا تتحدثي معه بكلام يقلل من ثقته بنفسه مثل: "أنت فاشل".

11- ادعمي طفلك دعما إيجابيا، ما يؤثر على صحته النفسية بشكل جيد ويساعده على تخطي خوفه من الامتحانات.

12- يجب عليك ممارسة التمارين البسيطة لطفلك، كالتنفس بهدوء لإزالة الخوف والتوتر.