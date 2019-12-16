محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: يعتبر الجبن بأنواعه مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والبروتين وفيتامين A وB12 والزنك، إلا أن تناول بعض أنواع الجبن أو الإفراط في تناوله يمكن أن يؤثر على عدد معين من متناوليه. لقراءة المزيد: تناوله بهذه الشروط.. 4 فئات ممنوعة من الجبن.. اضغط هنـــــا.

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