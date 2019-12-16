"فريدة" في دعوى خلع: جوزي عاوز يجوزني عجوز غني عشان يأمن مستقبل عيالنا

أقامت "فريدة.ن" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالزنانيري، تطالب فيها بالانفصال عن زوجها، لاستحالة العشرة بينهما بعد أن طلب منها زوجها أن يطللقها وتتزوج من أجنبي عجوز طمعا في ميراثه، على أن يردها بعد وفاته مرة أخرى، حملت الدعوى رقم 3009 لسنة 2019، وما زالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن"، إنها تزوجت منذ 3 أعوام من أحد أقاربها بعد ضغط من والديها وحاولت التعايش معه طوال هذه المدة، ورزقت منه على فراش الزوجية بـ توأم "فارس، وحبيبة"، ولكنها فوجئت بطلب زوجها منها أن يطلقها حتى يزوجها من رجل آخر مسن وفي حالة صحية متأخرة، لتعمل على خدمته حتى يتوفاه الله، وترثه ثم يردها إليه: "جوزى قالي عايز أجوزك واحد غني ومعاه فلوس بعدد شعر رأسه وملوش حد يورثه هجوزك ليه وكلها كام شهر ويموت وأردك على ذمتي تاني، ونبقى أمنا مستقبل عيالنا".

تتابع صاحبة الـ 30 عاما، حديثها بأنها لم تعد تستطيع العيش مع زوجها بعد أن طلب منها ذلك، ولا تستطيع التعامل معه نهائيا، فهي تشعر أن الخيط الذي كان يربطهما قد انقطع ولا يجوز وصله مرة أخرى، وطلبت من زوجها الانفصال بهدوء ولكنه رفض وتمسك برأيه وكان يتحدث معها دائما بتلك الفكرة ويحاول إقناعها بها، حتى تركت الزوجة المنزل وذهبت إلى عائلتها، وأقامت ضده دعوى الخلع للانفصال عنه.