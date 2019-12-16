قصة فيديو واقعة "نزع العباءة" في السعودية.. وتحرك رسمي ضد مرتكبيها

كان الشاب ذاهبا ليقابل الفتاة فيما يبدو داخل منزل، قبل أن يراها مرتدية عباءة من اللون الأبيض، ويطلب منها نزعها، هذا هو ما وثقه مقطع فيديو انتشر بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية.

دخل الشاب مع الفتاة ليجلسا معا على الأرض، بعد نزع العباءة، ثم أخذ يقبل يديها، بنيما يوثق تلك اللحظات شخصا خلف الكاميرات، وقال الشاب في الفيديو، "خلاص زمن العبايات خلاص، زمن العبايات ولى ودلوقتي وقت الترفيه، دلوقتي بناطيل وعادي"، حيث ظهرت الفتاة بعدما نزعت العباء ببنطلون من الجينز، و"توب"، أسود.

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الفيديو أثار انتقادات واسعة، أدت لتدشين "هاشتاج"، ينتقده هو "شاب يجهر بالمعصية"، وتباينت ردود الأفعال حول جنسية الفتاة ومصور الفيديو، وما إذا كان الغرض منه إعلان ترويجي، أو دعايا بشكل ما.

وكان من بين التعليقات التي انتقدت الفيديو، "سيأتي الليبرالي عبد الشهوات ليدافع عنها، ومن ترونه يتصدى للدفاع عنها اسألوه سؤال بسيط.. هل ترضى بأن تكون أختك أو زوجتك مكانها"، و"اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأخلاقنا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واهتك ستره، وأدر دائرة السوء عليه وعلى من عاونه بصغير أوكبير".

رد فعل رسمي سعودي

وفي تحرك سريع، بعد أن حاول المغردين إيصال الفيديو للجهات المختصة السعودية، تدخلت النيابة العامة مساء أمس، وأصدرت أوامرها بتحريك دعوى جزائية عامة ضد المتورطين بتداول هذا الفيديو.

وقال مصدر في النيابة العامة نقلا عن صحيفة "سبق" السعودية، "إن الدعوى تأتي استنادًا لنظام الإجراءات الجزائية، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به"، وأضاف، "أن النيابة تتابع كل ما ينطوي على مساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة".