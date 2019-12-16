"عشان صايع".. أسما شريف منير تروي تفاصيل قصة حبها مع زوجها محمود حجازي

"دي أول صورة أتصورها معاك كانت من 3 سنين، ودي أول مرة نحس إننا هنتكعبل في بعض"، هكذا استعادت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، ذكرياتها مع زوجها الفنان محمود حجازي، من خلال نشر صورة تجمع بينهم، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

صورة مليئة بالرومانسية تتحدث عن عمق الحب الذي يكنه الثنائي لبعضهما، وأرفقت أسما تعليقًا على الصورة قائلةً: "اللحظة دي بصيت في عيني أوي، (عشان صايع) وأنا ساعتها قمت واقعة في حبك على طول ..فاكر؟ ربنا يخليك لينا وميحرمنيش منك ونكمل مع بعض عمرنا كله.. بحبك كل سنة وأنت طيب وحنين وناجح وفي ضهري".

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لقيت الصورة استحسان المتابعين، وحصدت ما يقرب من 101 ألف تسجيل إعجاب بالإضافة لمئات التعليقات، والتي تفاعل معها زوجها الفنان، قائلًا: "ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي ووش الخير عليا وبين قوسين( ) البصة دي ‏كانت حقيقية أوي وأنا اللي بحمد ربنا إنه جعلك نصيبي".‏

يشار إلى أن أسما، شاركت والدها شريف منير، في تقديم الموسمين الأول والثاني من برنامج "أنا ‏وبنتي"، ‏الذي ناقش في كل حلقة ‏أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من ‏الضيوف ‏المختلفة‎.