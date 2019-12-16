بعد وفاتها بسبب السرطان.. معلومات عن الدنماركية الفرنسية آنا كارينا

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، رحلت الممثلة الدنماركية الفرنسية، آنا كارينا، التي عُرفت بملامحها الأنيقة وعينيها الزرقاوتين، عن عمر ناهز 79 عامًا، في إحدى مستشفيات باريس بصحبة زوجها الرابع المخرج الأمريكي دينيس بيري.
ويقدم "هُن" أبرز المعلومات عن الممثلة الدنماركية الفرنسية آنا كارينا، خلال السطور التالية.
- ولدت آنا كارينا في 22 سبتمبر 1940، في سولبيرج وقضت معظم حياتها العملية في فرنسا.
- ممثلة سينمائية، مخرجة وكاتبة سيناريو دنماركية فرنسية.
- قامت ببطولة 7 أفلام من إخراج زوجها السابق غودار، بما في ذلك فيلم "ألفيلفيل".
- كانت كارينا لا تزال مراهقة عندما وصلت إلى باريس من بلدها الدنمارك الأصلي لمحاولة أن تصبح ممثلة.
- طورت مهنة ناجحة في عرض الأزياء قبل أن يكتشفها غودار أثناء السير على طول الشانزليزيز.
- قدم لها غودار مشهدًا عاريًا في فيلمه "أنفاس لاهثة"، وهو أول فيلم له، لكنها رفضت.
- حصلت على وسام جوقة الشرف من رتبة فارس عام2017.
- حصلت على جائزة بوديل التشريفية 2016.
- حصلت على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة 1961.
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