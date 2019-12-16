تداولت أنباء تفيد بانفصال الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان، لا سيما بعد تصريح الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه بأن الانفصال تم، وتأكيد أحد المصادر المقربة أن السبب وراء الانفصال هو علاقة العريان بأحد الوجوة الجديدة التي ظهرت في فيلم "ولاد رزق 2"، وهو ما دفع أصالة لطلب الطلاق.
ورغم أن الثنائي لم يؤكدان أو ينفيان بعد تلك الأنباء، إلا أنه في أول حديث لأصالة اعترفت صراحة بأن حياتها الاجتماعية ليست على ما يرام، وذلك خلال تصريحات نقلها برنامج "ذا إنسايدر"، بالعربي.
وشاركت صفحة البرنامج الذي يذاع على فضائية "دبي وان" على موقع التدوينات القصيرة تويتر، لقاء أصالة، والذي قالت خلاله عما شعرت به خلال العام 2019، "بشكل عام كانت حلوة، ولكن فيها بعض الآلام، ومشاعر خبطتني".
وأضافت عن عملها: "على مستوى شغلي كانت عظيمة، ولكن على المستوى الاجتماعي كانت نص نص".
كانت هذه تفاصيل خبر في أول تصريح بعد أنباء طلاقها.. أصالة: حياتي الاجتماعية "نص نص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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