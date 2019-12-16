أبرز صيحات عبايات وقفاطين شتاء 2020 أكثرها رواجاً المخططة

أصبحت العبايات والقفاطين الفاخرة جزء لا يتجزأ من عروض الكوتور حيث خصصت دور الأزياء العالمية . فاكتظت خشبات عروض الأزياء الجاهزة المخصصة لموسم ربيع وصيف 2020 بالعبايات والقفاطين ذات الطابع الشرقي والقصات المريحة الناعمة، اضيفي هذه التصميمات المميزة إلى خزانة العام الجديد لتتألقي بإطلالات تعكس هويتك الشرقية.

تعرفي إلى أبرز صيحات موضة عبايات وقفاطين ربيع 2020 واستوحي منها التصميم الذي يخفي عيوب جسمك.

عبايات بأكمام الجرس

كانت العبايات المصممة بأكمام الجرس Bell Sleeves abayas واحدة من أبرز القطع التي زينت عروض الأزياء الجاهزة، تألقت بها عارضات ريم عكرا Reem Acra وإيلي صعب Elie Saab، ذلك الأخير قدم عبايه بيضاء بخامة تنسدل على القامة في نعومة ونسقها مع جمبسوت V Neck عالي الخصر، يساعد هذا اللوك المميز في إطالة وتنحيف القامة كما يزيد من عرض الكتفين.

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قفاطين مغلفة بالطبعات

اكتسحت القفاطين المزدانة بالطبعات المتداخلة خشبات العروض، بعض التصميمات تميزت بالجرأة المستمدة من مزج أكثر من لون فاقع في اللوك الواحد كما في الموديلات التي جلبناها لكِ من مجموعات Iceberg وأوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta وإرديم Erdem، اعتمدي هذه الصيحة فقط اذا كنتِ ممشوقة أو نحيفة القوام.

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قفاطين مخططة موضة الموسم

بنت عدد من الماركات مثل سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo صيحة القفاطين المطبعة بالخطوط العمودية، استعيني بهذا الستايل ليكسبك المزيد من الطول اذا كنتِ قصيرة القامة.

قفاطين أحادية اللون

تبقى القفاطين المصممة بلون واحد من دون طبعات واحدة من القطع المفضلة للكثيرات ليس فقط لكونها من القطع التي تخفي عيوب الجسم الممتلئ ولكن لسهولة تنسيقها مع الاكسسوارات لا سيما القلادات الطويلة الضخمة، ننصحك بمشاهدة القطع الفخمة من مجموعات فالنتينو Valentino و إميليا ويكستيد Emilia Wickstead وأوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta.

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