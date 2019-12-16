محمد اسماعيل - القاهرة - خلال فصل الشتاء، يتعيّن علينا بجانب اتباع نصائح هيئة الأرصاد الجوية، الحرص على تناول الأطعمة المفيدة التي تجعلنا نشعر بالدفء.
ويجب علينا تناول الخضراوات الجذرية الكثير من الطاقة أثناء عملية الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج الحرارة في الجسم. ويساعد تناول الخضراوات الجذرية مثل البطاطس والشمندر والجزر واللفت في مواجهة موسم البرد، وفق ما نقل "البيان" الإماراتي عن صحيفة تايمز أوف إنديا.
كما يمكن أن تكون بعض الأطعمة الحارة مثل البصل والكراث والبصل الأخضر، جزءاً من نظامك الغذائي الشتوي. كما أن بعض المكسرات مثل الفول السوداني واللوز والكاجو والفستق والتمر مفيدة أيضاً في فصل الشتاء. تعمل هذه المكسرات على تسريع عملية الأيض وزيادة درجة حرارة الجسم.
وتعد الفواكه مثل جوز الهند والتفاح خياراً مثالياً في فصل الشتاء. تمتلئ هذه الفاكهة بالألياف وتستغرق المعدة وقتاً في هضمها، مما ينتج عنه حرارة تساعد في تدفئة الجسم.
كما يحتوي كل من البيض والدجاج على كمية عالية من البروتين والكالسيوم والحديد، وهي عناصر يصعب هضمها وبالتالي تزيد من درجة حرارة الجسم.
وتعتبر الأعشاب والتوابل الشائعة مثل الثوم والفلفل الأسود والزنجبيل مسؤولة أيضاً عن إنتاج الحرارة في الجسم. تمتلئ هذه التوابل بمركب يزيد حرارة جسمك عندما يتم هضمها.
كانت هذه تفاصيل خبر بينها البصل.. احرص على تناول هذه الأطعمة في الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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