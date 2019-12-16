سبعيني تزوج 8 مرات يلغي ارتباطه من أمريكية تصغره بـ 40 سنة: مقتنعتش

ألغى رجل بريطاني، يدعى "رون شيبارد"، صاحب 71 عامًا، زواجه للمرة التاسعة من امراة أمريكية تصغره بأربعين عامًا، بعدما عرض الزواج عليها قبل انسحابه بشهر، بعد عام من المواعدة عبر الإنترنت.

وقال رون، الذي يعيش في بلدة سوميرتون "كان من المفترض أن نلتقي الجمعة الماضي، لكنني شعرت في آخر لحظة أنني غير مقتنع بهذه الخطوة.. خصوصا أنني لا أكن أي مشاعر للطرف الثاني".

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وتزوج رون لأول مرة في عام 1966، وكشف أنه يفكر حاليا في تأليف كتاب يروي فيه تجاربه "الغرامية" مع النساء.

وأطول قصة زواج لرون دامت 13 عاما، أما أقصرها فلم تتجاوز الـ10 أشهر، وفق لـ "ذا صن".

يشار إلى أن آخر مرة تزوج فيها شيبارد كانت في نوفمبر 2004، قبل أن يفترقا في 2016.