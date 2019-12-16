مجموعة "ماكس مارا" لما قبل خريف 2020.. من وحي الكاتبة ديبي هاري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استلهم إيان جريفيثس، المدير الإبداعي لعلامة "ماكس مارا"، تشكيلته الجديدة لما قبل خريف 2020 من السيرة الذاتية للكاتبة ديبي هاري "Face It: A Memoir" وبعض الأعمال المختارة من مجموعة هولي سولومان 1968-1981 التي تمّ عرضها في متحف مارلبورو، وصرح أنه فكر في مساهمة المرأة في مشهد الفن والنادي في نيويورك بين أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

وقاده هذا الانعكاس إلى اختيار النجمة الشهيرة بيانكا جاغر، كمصدر إلهام مجموعته المختصرة والمركزة، والتي تركزت على إعادة تصميم الأساسيات لتلائم المناسبات الخاصة.

وصرّح المصمم أنه على دراية تامة باحتياجات امرأة "ماكس مارا"، اللاتي لا يخططنَ لمظهرهنّ مسبقًا، لكنهنّ يرغبنَ في الحصول على المجموعة المناسبة من القطع التي يمكن مزجها ومطابقتها بسهولة دون التفكير كثيرًا. لذلك فقد قام المصمم بضخّ لمسات أنثوية جريئة في بعض القطع الأيقونية الشهيرة.

فاستكشف لأول مرة عالم الكشكشة، والتي دمجها في مجموعة واسعة من العناصر، من تنورة قلم رصاص سوداء منسّقة مع معطف الكاميل الشهير من "ماكس مارا" وسترة بلايزر من بدلة بيضاء ناعمة بخياطة راقية، إلى تصاميم التفتا الأنيقة خفيفة الوزن.

وشملت هذه الأخيرة معاطف ترانش بأكمام منتفخة قليلاً ، وتنورة ماكسي مثيرة منسّقة مع قميص تيشيرت مخطط كاجوال، وكذلك الفساتين ، مثل فستان بكتف واحدة، بنمط الثمانينات بظل الوردي الزاهي، وفستان بدون كمّين بلون الزمرد الأخضر.

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اختيارات الألوان للمصمم كان هادئة وبسيطة فإلى جانب الظلال الكلاسيكية كالبيج و الأبيض والأسود، شملت لوحة الألوان الوردي الزاهي وأخضر الزمرد والأزرق الملكي والبرغندي والأحمر الساخن.

ولإضافة لمسة عصرية إلى التشكيلة، قام "ماكس مارا" بتصميم بدلة من الصوف بخامة شبيهة بقماش الدنيم، وقدم قميص تيشرت مطبعًا بصورة كلب الفنان ويليام ويغمان، وهو يرتدي معطف الكاميل الشهير 101801، والتي تم تصويرها في عام 2001 في الذكرى الخمسين لتأسيس العلامة التجارية، وقد أضفت لمسة من المرح والسخرية إلى المجموعة الرائعة، والتي نتوقع أن تكون ناجحة تجاريًا.

إليك مجموعة ازياء ماكس مارا لما قبل خريف 2020 ، فما رأيكِ؟