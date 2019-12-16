تعرفي علي أصول اتيكيت وقواعد أكل المحار

القاهرة – لايف ستايل
المحار من الاكلات البحريه المنتشره حول العالم خاصه حول المحيط الاطلسى و يتم تقديمه نى او نصف مطهى او حتى مطهو باكثر من طريقه . . و ان كان المحار مازال مغلقا او صعب الفتح حتى بعد طهيه فاتركه و اختر قطعه محار اخرى فهى بالتأكيد ليست جيده
الموس razor calms
سيتم تقديمه مفتوح فى الغالب مع الثلج و فى هذه الحاله كل ما ستفعله هو وضع قطعه المحار على يدك و تناول اللحم بالشوكه المخصصه لذلك
المحار على البخار
هذه الطريقه هى الاكثر شهره حول العالم قد يكون هناك صوص خاص او زبد او نوع من المقبلات ( حسب البلد ) و لكن طريقه التناول واحده سيتم اخذ المحار بواسطه الشوكه و من الممكن غمسها فى الصوص او الزبد و بعد الانتهاء من اكل المحار سيكون هناك المرقه الخاصه بالمحار و يتم تناولها بالملعقه
المحار المقلى
المحار المقلى ياتى بدون الصدفه الخاصه به و فى بعض الاحيان يتم قليه مع العجين و من الممكن ان يتم تناوله بالاصابع فى تلك الحاله .
ان كانت طريقه الطهى تجعل المحار دهنى او من الصعب الامساك به فى هذه الحاله سنستعمل الشوكه و نلف المحار عليها لاحظ ان المحار مطاطى و ليس من السهل قطعه
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