تعرفي علي أصول اتيكيت وقواعد أكل المحار

المحار من الاكلات البحريه المنتشره حول العالم خاصه حول المحيط الاطلسى و يتم تقديمه نى او نصف مطهى او حتى مطهو باكثر من طريقه . . و ان كان المحار مازال مغلقا او صعب الفتح حتى بعد طهيه فاتركه و اختر قطعه محار اخرى فهى بالتأكيد ليست جيده

الموس razor calms

سيتم تقديمه مفتوح فى الغالب مع الثلج و فى هذه الحاله كل ما ستفعله هو وضع قطعه المحار على يدك و تناول اللحم بالشوكه المخصصه لذلك

المحار على البخار

هذه الطريقه هى الاكثر شهره حول العالم قد يكون هناك صوص خاص او زبد او نوع من المقبلات ( حسب البلد ) و لكن طريقه التناول واحده سيتم اخذ المحار بواسطه الشوكه و من الممكن غمسها فى الصوص او الزبد و بعد الانتهاء من اكل المحار سيكون هناك المرقه الخاصه بالمحار و يتم تناولها بالملعقه

المحار المقلى

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المحار المقلى ياتى بدون الصدفه الخاصه به و فى بعض الاحيان يتم قليه مع العجين و من الممكن ان يتم تناوله بالاصابع فى تلك الحاله .

ان كانت طريقه الطهى تجعل المحار دهنى او من الصعب الامساك به فى هذه الحاله سنستعمل الشوكه و نلف المحار عليها لاحظ ان المحار مطاطى و ليس من السهل قطعه

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