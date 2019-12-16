تمتعي بإطلالة أكثر أناقة خلال حفل رأس السنة 2020 دون ابتذال في المظهر

الازياء البراقة من الصيحات الرائجة جداً لـ موسم كروز 2020 سواء كان القماش نفسه لمّاعاً او اضيفاليه الترتر البرّاق اي الجليتر. لكن عند اختيارك لهذه الازياء، يجب ان تأخذي بعين الاعتبار بعض النصائح الاساسية لكي لا تكون طلّتك مبتذلة في سهرة رأس السنة. ولسهرات الكروز أزياؤها الخاصّة التي تشعّ بريقاً وسحراً في مختلف الأوقات، وقد رصدنا في مجموعات هذه السنة التصاميم المصنوعة من الترتر والأقمشة اللامعة.

عند اختيار فستان كاجوال طويل او قصير من المفضّل ان يكون جامعاً للقماش ذات الدرجة المطفأة واللماعة في التصميم نفسه، ما يعكس اناقتك. اما اذا كان الفستان كلّه لمّاعاً فذلك يليق بالسهرات اكثر من الحياة اليومية. - يمكن ان تختاري قطعة واحدة من القماش اللماع لاضافة الحيوية على طلّتك وتنسّقي باقي الالوان بدرجات مطفأة. ومن الامثلة على ذلك تختارين جينز مزيّن بالترتر مع قميص وبلايزر باللون الاسود او الابيض.

لا تترددي في الجمع بين القماش اللمّاع وذاك المطرّز بالترتر، فهذه الصيغة رأيناها في العديد من عروض الازياء وهي تناسبك في حال كنتِ تتمتعين بطلّة جريئة. - إذا كنتِ تعتمدين على الازياء البراقة في طلّتك، يمكن ان تتوجهي نحو الاكسسوارات اللماعة ايضاً كالحقائب والاحذية في حال كانت المناسبة هامة، اما في اللوك الكاجوال فمن الافضل الاعتماد على الحقائب والاحذية المات او المطفأة.

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