تعرفي علي أصول وقواعد اتيكيت اللياقه الاجتماعيه

نحن لا نعيش وحدنا على الارض و لذلك يجب على كل فرد اتباع قواعد اللياقه الاجتماعيه التى تعطى انطباع جيد عنا .



نقدم لكم اسرار خبراء الاتيكيت و اللياقه فتلك النصائح الذهبيه هى مفتاح لجعل علاقاتنا قويه و ذات قيمه و تلك النصائح عامه نستخدمها فى كل المواقف .

الهاتف اثناء الاجتماعات , المناسبات الاجتماعيه , وسائل المواصلات العامه تجنبا لازعاج الاخرين و لشعورهم بعدم اهتمامك بحديثهم .

عند مرورك من الباب ان كان هناك شخص خلفك سيمر فامسكى الباب لبضع ثوانى .

لا تطلبى من ضيفك القيام باى شىء بل المضيف هومن يقوم بخدمه الضيف .

عند صعود السلالم و فى اثناء المشى يجب اتخاذ اى جانب و السير فى خط مستقيم و ترك مساحه للاخرين فلا يجب المشى بخط متعرج او فى منتصف الطريق .

استخدمى كلمه من فضلك و شكرا دائما لسائق التاكسى , لعامل المقهى و عامل المتجر , عامل توصيل الطلبات للمنزل . ولاى شخصي يقوم بخدمه او يجيب على سؤالك .

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فى المناسبات و الاجتماعات خالط الناس على قدر المستطاع فتلك المناسبات غرضها توطيد العلاقات الاجتماعيه بين الافراد و ليس الطعام .

اجعلى اليد اليمنى دائما غير مشغوله فى المناسبات لمصافحه الاخرين اما الملفات او الشراب او اى متعلقات اخرى فتكون فى اليد اليسرى .

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