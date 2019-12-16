أحذية بيضاء بموديلات رائعة تناسب كلّ العرايس

تولي العروس أهمية خاصة لحذائها وتسعى إجمالاً إلى إختيار موديل ملفت ومريح في الوقت عينه. فإذا كنت تبحثين عن الحذاء الأبيض المثالي ليوم زفافك

هذا الحذاء يناسب العروس الأنيقة في اطلالتها، ويتميّز بخامته الدانتيل مع الأشرطة الرفيعة التي يسهل ربطها عند الكاحل.

إتّجهي نحو هذا الموديل الملفت من جيمي شو والمزين باللولو الأبيض حتّى على مستوى الكعب، مع حبّة كبيرة عند المقدمة.

يبدو هذا الحذاء مريحاً وملفتاً بتصميمه خصوصاً في الجزء الخلفي منه، حيث يتداخل الجلد مع الموسلين والرباط الأنيق عند الكاحل.

لإطلالة أكثر أناقة في زفافك إختاري هذا الحذاء ذات الموديل الكلاسيكي، مع قطع الستراس المتناسقة والمثبتة بشكل جانبي تماماً

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إختاري هذا الصندل ذات الكعب المتوسط والمريح من ألكسند بيرمان، مع الفيونكات الملفتة والمتناسقة عند الربطتين.

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