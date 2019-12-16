استوحي ظلال عيون جذاب من العراقية هيفاء حسوني

القاهرة – لايف ستايل تشتهر مقدمة البرامج العراقية هيفاء حسوني بإطلالاتها الجذابة وستايلها الملفت، ما جعلها مصدر وحي للكثيرات من ناحية تسريحات الشعر والمكياج إتجهي نحو ظلال العيون بلونها البيج الناعم ثمّ طبقي الماسكارا السوداء لتعزيز جاذبية وكثافة رموشك، وإختاري أحمر شفاه باللون البرغندي الدافئ. طبّقي مكياجاً ترابياً ناعماً عبر توزيع القليل من الظلال بلونها البني الفاتح مع رسمة الآيلاينر المجنح، الماسكارا وأحمر شفاه باللون النيود والمات مكياج ناعم يرتكز على توزيع الآيشادو بلونه البنفسجي الفاتح عند كامل جفنك العلوي، مع الماسكارا السوداء وأحمر شفاه باللون البنفسجي الدافئ والمات. يبدو هذا المكياج مثالياً لمختلف إطلالاتك ويسهل تطبيقه عبر توزيع القليل من الظلال بلونها البني الفاتح، مع رسم الآيلاينر المجنح إنطلاقاً من فتحة العين الداخلية وأحمر شفاه باللون البني الفاتح. Advertisements لإطلالة أكثر جاذبية وزّعي ظلال العيون بلونها البني عند كامل جفنك واسحبيها نحو الخارج، ثمّ ارسمي الآيلاينر المجنح وإختاري أحمر شفاه باللون النيود الدافئ. قد يهمك ايضاً: تسريحات الشعر القصير مستوحاة من النجمة شمس الكويتية عروض أزياء وجلسات تعليم مكياج وجديد تسريحات الشعر في موسم "مردف"

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