تعرفي علي أجمل موديلات أقراط أذن لشتاء 2020

مجموعة من أقراط الأذن المميّزة برزت خلال عروض ازياء خريف وشتاء 2020، منها البسيط ومنها المبتكر، لكنها جميعها رائعة

يتدلى من الأذن شريط رفيع وطويل يصل حتى الأكتاف ويأتي في آخره ريشة واسعة ملونة ظهرت عليها رسمة العيون. فكرة أقراط بوهيمية غريبة من لويس فيتون.

مع برابال غورونغ، نرى أقراطاً تناسب الأمسيات الليلية، فنرى حبة لؤلؤ كبيرة معلقة بالأذن وقد اتصلت بها دوائر مكسوة باللؤلؤ ايضاً وهي متفاوتة الأحجام.

الأقراط الدائرية، صيحة لا يمكن أن ينتهي بريقها، وقد أطلقتها دار ألكسندر مكوين بطريقتها الخاصة من خلال تصميم مبتكر، فرأيناها بأحجام صغيرة وكبيرة تتصل ببعضها.

الأقراط المصنوعة من الشراشيب لا تزال موجودة على ساحة الموضة هذا الشتاء أيضاً، وهنا نرى قطعة معدنية تتصل بها شراشيب خضراء منسدلة بطريقة مميّزة.

Advertisements

أقراط ناعمة من شانيل، فنلحظ سلسلة معدنية قصيرة وعريضة قليلاً تتدلى من الأذن ويتصل بها من الأسفل قلب صغير كتب داخله كلمة Chanel.

قد يهمك ايضاً:

قواعد وطرق ارتداء الأقراط الطويلة بشكل أنيق

أقراط الشراشيب الطويلة بألوان داكنة لخريف 2019