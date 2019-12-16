جولة على أبرز صيحات الموضة من أسبوع لندن لأزياء خريف وشتاء 2020

ننتقل اليوم إلى عاصمة الموضة الثالثة على خارطة أسابيع الموضة العالمية فبعد نيويورك ولندن، ننتقل إلى ميلانو لاكتشاف جديد عروض الأزياء الإيطاليّة ولكن وقبل ذلك لا بدّ من أن نتوقّف عند ما رصدناه على منصّات عروض أزياء أسبوع الموضة اللندنيّ لخريف وشتاء 2019-2020.

فما هي الصيحات التي لفتت أنظارنا، إليكِ في ما يلي جولة على عروض أزياء فيكتوريا بيكهام، Erdem، إميليا ويكستيد، رولان موريه وغيرها من الماركات البريطانيّة والتي تميّز .

البداية مع فيكتوريا بيكهام التي تعتبر ركناً أساسيّاً في عالم الموضة البريطانيّة تحديداً وأبرز أسماء أسبوع الموضة اللندنيّ وإلى جانب روعة حضور عائلتها الدائم والداعم والذي تميّز هذا الموسم بحضور هاربر وقصّة شعرها القصيرة وغرّتها والتي شبّهها الكثيرات بأنا وينتور، تلفت بيكهام أنظارنا بأسلوب أزيائها وتصاميمها الذي يعكس ستايلاً أنيقاً ومينيمالياً ولكن مليئاً بالأنوثة.

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للشتاء المقبل، برزت الأحذية طويلة الساق مع بيكهام ولكن المفتوحة على الأصابع من الأمام، هذه الموضة التي يبدو أنها عائدة أما من ناحية الأزياء، فقد حضر القماش المقطع بمربعات والذي يعكس نقشة الـ Plaid بأشكالٍ مختلفة، إما بمربعات كبيرة أو أخرى مفصّلة وصغيرة أكثر، هذا القماش الذي رأيناه في عروض الأزياء جميعها.

كذلك، لفتتنا قصّة الياقة العريضة جداً والمثلثة وقد أتت تحت الكنزات الصوفية لتعكس أسلوب فتيات المدرسة. في المقابل، قدّمت فيكتوريا بيكهام فساتين مميّزة ولفتتنا بأقمشة شفافة من الدانتيل، عكست السروال الداخلي ورأينا الفستان الحريريّ المنسدل بقصّة الـ Cut out مع تفاصيل من الترتر.

إميليا ويكستيد

إلى جانب ذلك، رأينا تصاميم مميّزة من إميليا ويكستيد حيث برز أيضاً القماش المقطع وقصّة الأكمام المنفوخة وكذلك الفساتين المخمليّة وأكمام الكشاكش من الدانتيل للفساتين الطويلة بالقصّة المستقيمة.

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أما مع Erdem، هذه العلامة التي تذكّرنا كثيراً بكيت ميدلتون، دوقة كامبردج التي تحبّها، فبرزت الفساتين بالقصّة المحتشمة والمطبّعة والملفت في فساتين Erdem أنها أتت بطبقات من الكشاكش وبعقد على الياقة.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن أن نتكلّم عن أسبوع الموضة اللندنيّ من دون أن يتضمّن حديثنا ماري كاترانتزو التي تشتهر بتصاميمها المطبّعة والملوّنة وللشتاء المقبل، حافظت المصمّمة على هذا الأسلوب إنما لفتتنا فساتين الكشاكش الملوّنة، هذه الفساتين التي أتت طويلة ومزيّنة بالكامل بالكشاكش.

بيتر بيلوتو

أيضاً، حضرت تصاميم بيتر بيلوتو لتلفت الأنظار والمميّز في هذه التصاميم كانت قصّة الأكمام تحديداً التي أتت منفوخة قليلاً ومزمومة عند معصم اليد وقد تنوّعت الفساتين ما بين الحريريّة أو الميتاليكيّة المثنيّة أو حتى المطبّعة.

رولان موريه

أخيراً، يبقى أن نتكلّم عن رولان موريه وجديده لشتاء 2020 حيث رأينا سيطرة للتنانير المنسدلة بالطول المتوسّط والتي أتت أحياناً مطبّعة وأحياناً أخرى بموضة الـ Color Blocks وقد أتت مزيّنة مع توبات جذابة بأسلوب اللانجري أو مع قمصان منسدلة بنقشة التنورة ذاتها.

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