بدلات عرايس بموديلات ساحرة لعروس 2020

هل تحضّرين لحفل زفافك في العام المقبل ولم تختاري بعد الفستان المناسب لك والمثالي ليومك الكبير

إختاري هذا التصميم الجذاب من مونيك لويلييه والذي يتميز بخامته الملفتة وقصته المفتوحة بجرأة عند الصدر، مع الدانتيل المزخرف الذي يغطي هذه المنطقة بأناقة تامة.

بدلة ذات تصميم ناعم ومريح تتميز بخامة الموسلين المزخرفة، مع الأكمام المنسدلة بأنوثة بالغة عند الأكتاف.

إذا كنت تفضلين بدلات الزفاف الضيقة، إعتمدي هذا التصميم المميز بقصة السمكة، خامته الدانتيل والأكمام الميدي الفضفاضة والمنسدلة.

لإطلالة ناعمة وملفتة في الوقت عينه في زفافك، إختاري هذه البدلة التي ترتكز على خامة التول المنسدلة مع الدانتيل الزخرف عند الكورسي.

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تصميم كلاسيكي وأنيق يتميز بخامة الساتان المزخرفة ببعض الأزهار الناعمة خصوصاً عند منطقة الصدر المفتوحة.

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