تعرفي على سرّ تميّز إطلالات كيت ميدلتون وفساتينها الأنيقة في عام 2019

تألقت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون خلال العام 2019 بعدد كبير من الإطلالات الساحرة التي أثبتت أنها تستحق عن جدارة لقب أيقونة للموضة. فخطفت الأنظار بمعاطفها الراقية وفساتينها الأنيقة والتي حملت بأغلبها توقيع مصمميها المفضّلين أمثال الكسندر ماكوين، كاثرين والكر، واميليا ويكستيد. وقد أضافة الى لائحة المصممين هذا العام اسم المصمم ايلي صعب الذي اختارت من مجموعته فستاناً ساحراً.

فساتين سهرة ماكسي

لا يمكن ان ننسى اطلالتها بالفستان الطويل بقصة الكتف الواحد من تصميم الكسندر ماكوين تألقت به خلال حفل البافتا لعام 2019، وآخر باللون الابيض ايضا ومن تصميم الدار نفسه تميّز بالكشاكش الناعمة. أما لحفل 100 Women in Finance Gala فبدت ساحرة بفستان غوتشي بدرجات الوان الزهري مع حزام مخملي حدد خصرها.

إطلالات ميدي أنيقة

أضافت كيت الى فساتينها الميدي الانيقة لهذا العام فستاناً باللون الأزرق تميّز بأناقته من تصميم المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب. وفي احدى المناسبات تألقت بفستان زيتي من ماركة Beulah مع الأزرار الجانبية والحزام الجلدي وبلغ سعره 770$. وفي لوك ساحر، إختارت كيت فستاناً من ماركة Missoni بلغ ثمنه $2,480، تميّز بأكمامه الشفافة. كذلك اطلت بفستان ابيض اوف شولدرز من تصميم Barbara Casaola.

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معاطف ميدلتون الفاخرة

لا يمكن الحديث عن اطلالات كيت من دون ذكر معاطفها الراقية التي تألقت بها طوال العام، من معطف Mulberry الأزرق، وباللون الأحمر بدت ساحرة بمعطف من توقيع Catherine Walker. كما إختارت خلال العام معطفاً باللون الزيتي من تصميم الكسندر ماكوين بلغ ثمنه 4000$.

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