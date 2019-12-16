الأماكن المناسبة لشخصية كل برج فلكى للسفر في الشتاء

يفضل البعض السفر لدول مختلفة فى فصل الشتاء، للاستمتاع بالهواء النقى والتزلج على الجليد وركوب الدراجات وغيرها من الأشياء التى تجعله يشعر بالمتعة، ولكن يعتقد أن اختيار بعض الأماكن يعود إلى صفات الأبراج الفلكية، ولذلك نتعرف فى هذا التقرير على الأماكن المناسبة لشخصية كل برج فلكى، وفقاً لما ذكره موقع "jetsetter".

برج الحمل

يفضل برج الحمل السفر والتحرك، لذلك تعتبر الجبال المزدوجة في كولومبيا البريطانية من الأماكن المناسبة لشخصيته، حيث يمكن ممارسة رياضة التزلج على الجليد وركوب الدراجات وتناول الفطائر البلجيكية الشهيرة طوال اليوم والاستمتاع بالهواء الطلق.

اقرا ايضاً:

أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"الحمل" في كانون الأول 2019

برج الثور

تعد قرية Gstaad السويسرية للتزلج المناسبة لشخصية برج الثور المحبة للنشاط والاستمتاع بالحياة، حيث يتوفر فى هذه القرية ممارسة رياضة التزلج ومجمع سبا وحمام سباحة تبلغ مساحته 20000 قدم مربع، والاستمتاع بالمناظر المختلفة من الأرائك المغطاة بالفراء المحيطة بحفرة النار المركزية في المنتجع الصحي مع مشاهدة جبال الألب.

برج الجوزاء

يعد برج الجوزاء من الأبراج الإجتماعية والمحبة للحياة، لذلك يعتبر شاطىء ميامى من الأماكن المناسبة لشخصيته، حيث الاستمتاع بالهواء والبحر وتناول الأطعمة والمشروبات الخفيفة، وحضور الحفلات الموسيقية المختلفة.

برج سرطان

ويعرف عن برج السرطان حبه للهدوء، لذلك يناسبه استئجار مقصورة في الجزء العلوي على سفح الجبال خارج Scribner's Catskill Lodge، وممارسة ألعاب الطاولة وقراءة الكتب المختلفة والاستمتاع بأسلوب الحياة الريفية وتناول شطائر اللحم البقري المشوية والأومليت مع الفطر وجبن الماعز.

برج الأسد

Advertisements

يفضل برج الأسد الأناقة فى كل شىء كما يستمتع بالأضوضاء والحيوية، لذلك يناسبه السفر لمدينة آسبن بولاية كولورادو، حيث الاستمتاع برياضة التزلج على الجليد والهواء الطلق، وحضور حفلات الرقص والاستمتاع بحفل موسيقي في دار أوبرا ويلر التاريخي.

برج العذراء

يحب برج العذراء، مشاهدة المبانى القديمة والأثار، لذلك تعتبر مدينة تشيك من الأماكن المناسبة لمواليد هذا البرج، حيث التجول في المدينة القديمة المليئة بالمباني الباروكية الملونة والمتاجر التي يعود تاريخها إلى قرون، والساعة الفلكية الشهيرة التي يمكنك مشاهدتها في كل ساعة، وجسر تشارلز الشهير الذي يرجع تاريخه إلى القرن الخامس عشر.

برج الميزان

يبحث برج الميزان دائماً عن الجمال والرومانسية، لذلك يناسبه السفر إلى فيرمونت بانف سبرنجس ومشاهدة "القلعة في الروكيز" التي تعود إلى القرن التاسع عشر، وغيرها من المبانى القديمة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية المختلفة.

برج العقرب

وقد يفضل برج العقرب السفر إلى أيسلندا ليستمتع ببرودة الطقس ومشاهدة الشلالات وغيرها من المناظر الطبيعية والجزر النائية والتى تتناسب مع شخصية العقرب المحب للطبيعة.

برج القوس

يعتبر برج القوس من الأبراج الفضولية والمحبة للمغامرة، لذلك يناسبه السفر إلى نيكاراجوا، حيث التجول في غرناطة المدينة القديمة وركوب طائرة هليكوبتر للتجول فوق شواطئ المحيط الهادئ وبحيرة نيكاراجوا، والتزلج على الجليد.

قد يهمك ايضاً:

تتراكم الهموم والمسؤوليات الكبيرة على مولود "الحمل" خلال شهر كانون الأول

يحمل برج الحمل هذا الأسبوع من الجمعة 15 إلى الخميس 21 تشرين الثاني 2019 حدثًا مهمًا