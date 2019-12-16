بدأها بيبيتو وآخرهم السولية.. كيف يعلن لاعبي كرة القدم حمل زوجاتهم؟

سجل هدفه القاتل في شباك حرس الحدود من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس، ثم اتجه ليحتفل واضعًا الكرة تحت قميصه، وهو ما فسره الكثيرون أنه إشارة إلى انتظار عمرو السولية مولودًا جديدًا.

احتفال السولية بتلك الطريقة لم يكن الأول من نوعه بالنسبة للاعب، إذ احتفل بشكل مماثل في عام 2016 في إعلانه عن انتظار مولوده الأول، وللصدفة كان هدفه في شباك فريق حرس الحدود أيضًا.

الصدفة لم تتوقف هنا، إذ احتفل التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي بانتظاره مولودًا جديدًا عن طريق وضع الكرة تحت قميصه أيضًا، مع وضع إصبع الإبهام في فمه أمام نفس الفريق حرس الحدود، خلال العام الماضي 2018.

الاحتفال نفسه كان قد فعله رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، عقب هدفه في المنتخب السعودي بمباراة ودية جمعتهما قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، معلنًا عن انتظاره نجله زين.

ولا يمكن اعتبار أن الاحتفال مصريًا، وإنما كان لأشهر اللاعبين في أوروبا دورًا في الإعلان عن انتظارهم مولودًا جديدًا بنفس الطريقة.

دييجو موراتا مهاجم فريق تشيلسي السابق، كان قد احتفل بنفس الطريقة عقب تسجيله هدف فوز فريقه على بورنموث بكأس كاراباو.

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موقف الحكم مع موراتا كان غريبًا بعض الشيء، إذ قام بإشهار البطاقة الصفراء في وقته ليغيب عن اللقاء الذي يليه.

كذلك أدى المهاجم البولندي روبرت ليفاندفوسكي مهاجم بايرن ميونخ، بالاحتفال بالطريقة نفسها، عقب تسجيله هدفًا في شباك أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2016.

الأمر نفسه كرره الأوروجوياني لويس سواريز، عندما سجل هدفًا في شباك منتخب السعودية في كأس العالم 2018 بروسيا، إذ وضع الكرة تحت قميصه وقام بتقبيلها.

النجم البرازيلي بيبيتو كان من أوائل اللاعبين الذين أقدموا على الاحتفال بانتظار مولودهم الجديد في الملعب، بعدما احتفل بهدفه أمام منتخب هولندا فى مونديال 1994، وهو الاحتفال الذي يعد ضمن أشهر احتفالات كأس العالم حتى الآن.

بيبيتو احتفل بمولوده بطريقة مختلفة، إذ جسد حركة رفقة زملاؤه بالمنتخب البرازيلي، تشبه طريقة حمل الأطفال.