تعرفي علي أصول وقواعد اتيكيت لغه الجسد وطرق اتباعها

لغه الجسد هى من اهم وسائل التأثير النفسى حيث ان العقل لا يستجيب لما يسمعه فقط بل يستجيب ايضا لما يراه فلغه الجسد هى السبب فى نجاح العديد من المفاوضات مثل عمليات البيع و الشراء فمندوب البيع الناجح على سبيل المثال يستخدم لغه الجسد لاقناع الزبائن ان مصلحتهم هى فى شراء المنتج كما ان الرجل السياسى الناجح يستخدم لغه الجسد لأقناع الناس بالتصويت له قبل الانتخابات.

كل حركه نقوم بها تعطى رساله لمن حولنا و قد تكون ايجابيه او سلبيه و لذلك ينصح خبراء الاتيكيت دائما بمراقبه حركاتنا اللا اراديه فقد تكون نظره او حركه ما هى السبب فى مشكله او فى فقدان صفقه و على العكس

عندما تبدأ المرأه فى لمس الخاتم و الاقراط مع رفع اليد الى مستوى الاذن يدل ذلك على شعورها بالاحراج.

لمس السلسله و العبث بها من الامور التى تدل على اهتزاز شخصيتك و عدم قدرتك على اتخاذ قرار.

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عض الشفاه يدل على الرغبه فى عدم الكلام و مقاومه الانفعالات الداخليه.

عند ضم اليدين معا وقت التحدث يشير ذلك الى الرغبه فى الدفاع عن النفس و هذا الوضع يتخذه من يحاولون القيام بالكذب او من يشعرون بخطر ما.

ضع اليد داخل الجيب اثناء الحديث توحى بالكبرياء و التعالى و تحدى الاخر و مقاومته , رجل المبيعات سيعلم انك تحاول منع عقلك من التفكير فى العرض عندما يرى يدك داخل جيبك.

وضع الاصبع داخل الفم يشير الى التفكير العميق فالشخص الذى يضع اصبعه داخل فمه مشغول بامر ما و يحاول تجنبه

قضم الاظافر يدل على التوتر و عدم الاطمئنان و اهتزاز الشخصيه و سهوله التأثير عليها.

عندما تقوم الفتيات بشد خصله من خصل الشعر مع رفع اليد الى مستوى الرأس يكون ذلك دليل على محاوله النفراد بالنفس و التفطير فى الذات, ستكون وقتها تفكر فى موضوع شخصى و لكن ان تحولت تلك الحركه الى عاده فهى تدل على التوتر و القلق

عندما تقابل احد الاشخاص فقم بمد يدك اولا فذلك دليل على الاحترام و الترحيب فلا تنتظر الاخر ان يمد يده اليك.

فى الشرق الاوسط المراه فى الغالب لا تصافح الرجال و لذلك يجوز كسر تلك القاعده فى حاله تعامل الرجل مع المراه و لكن فى تلك الحاله يجب على المرأه ان تبادر بالسلام و يدها بجانبها مع ابتسامه لتظهر احترامها و تقديرها حتى لا يشعر الرجل بالاحراج و بالنسبه للرجل من الافضل الانتظار حتى تبادر هى بالسلام حتى لا تضعها فى موقف محرج.

المصافحه تكون بحيويه و حراره و اهتمام, و نحذر من المصافحه ببطء او تكاسل او تراخ فذلك يدل على اللامبالاه و الفتور و عدم الاهتمام بالشخص الاخر.

لا ننسى ان المصافحه الجيده تعطى شعورا جيد للشخص الاخر و بالتالى سيكون مستعدا لمسعادتنا او التفاوض معنا اما المصافحه بفتور فهى تؤدى اى ترك صوره سلبيه عنا و سوف تؤثر فى الحديث لاحقا.

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عندما يتحدث احد الينا ممنوع الالتفات او الجلوس بتكاسل او التفكير فى اى شىء اخر او العبث فى الهاتف المحمول فكل تلك الحركات دليل على عدم اهتمامك بالحديث و بالتالى دليل على عدم اهتمامك بشخص المتحدث و قد يؤدى ذلك الى احساسه ان الحديث مملا او انك لا تعرف اصول اللياقه.

الجسد يكون منتصبا و الافضل تركيز العين فى وجه المتحدث واظهار الاهتمام بحديثه و الانتظار حتى ينتهى و ابداء رأيك او السؤال عن التفاصيل.

بالنسبه لليد ممنوع استخدام السبابه اثناء الكلام فتوجيه السبابه فى وجه الشخص الاخر يوحى بالتهديد و فرض الرأى . ان قمنا بالاشاره الى الكرسى بالسبابه و قلنا للضيف" تفضل اجلس" سوف يكون معناها هى اننا نوجه له امرا بالجلوس و ليس له حق الاختيار و الصحيح هو ان اليد تكون مفتوحه دائما.

من الافضل تجنب استعمال الايدى اثناء الكلام فى العموم و لكن فى بعض الاوقات سنحتاجها مثل عمليات البيع او تعريف احد العملاء بعرض ما سنحتاج لاستعمال ايدينا للاشاره الى الاشياء و فى تلك الحاله اليد تكون مفتوحه دائما.

لا تنظرى الى اظافرك اثناء حديث احدهم ولا تنظرى فى المرأه و لا تفكرى فى اصلاح مكياجك فكل هذا يدل على انك شخصيه مشتته الفكر.

النقر لااظافر على الطاوله ليس دليلا على العصبيه بل هى دليل على شعورك بالضجر من الحديث ومعناها انك تطلبى منه ان يتوقف عن الحديث و طقطه الاصابع مرفوضه.

العين هى مرآه النفس فمن الافضل خلع نظاره الشمس اثناء الحديث خاصه عند جلوسك فى الظل فهى تجعل الاخرين يشعرون بعدم ارتياح و عدم اهتمامك بحديثهم فمن الافضل خلعها فرؤيه العين تعطى مزيد من الثقه و الاطمئنان للاخرين.

فى حاله الوقوف يجب ترك مساحه كافيه للشخص الاخر فالالتصاق غير مريح على الاطلاق فيجب ان تكون المسافه الجسديه بينكما حوالى خطوتين على الاقل و عدم حصر احد بالحائط.

فى حاله الجلوس لا تجلس و ظهرك منزلقا و قدميك ممدوده للامام فهذا دليل على عدم الاهتمام و لا تحرك قدميك باستمرار او تعديل وضع الجلوس او وضع قدم فوق الاخرى.

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