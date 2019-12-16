موضة 2020 في دهانات المنزل.. الأصفر لغرف الأطفال والأزرق للأماكن الضيقة

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تقع عدد من ربات المنازل في حيرة اختيار ألوان الدهانات الملائمة للمنازل، والتي تعد بمثابة تجديد جزئي للمنزل، فتبديل الألوان يمنحك شعور التجديد والتغيير بشكل عام.
وتلجأ عدد منهن لاختيار الألوان التي تجعل منازلهن تبدو أكثر اتساعًا، فضلًا عن تناسقها مع الأثاث وتصميماته.
وقال مهندس الديكور محمد العفيفي، إن ألوان الجدران لهذا العام، تأتي نتاج إمتزاج لونين سويًا، ويأتي على رأسها الأبيض الدخاني، والأخضر النعناعي، البيج المخملي، والزهرى الباستيل، مؤكدًا أن أغلبها يتماشى مع الأثاث الكلاسيك، والمودرن.
وأضاف "العفيفي" لـ "هُن"، أن اللون الأبيض الدخانى، يعد مثالى للغرف الأمامية من المنزل، لأنه يعطي إحساس بالاتساع، كما أنه ملائم للأثاث المودرن والكلاسيك معا.
أما الغرف الصغيرة، يناسبها اللون "المينت" وهو الأخضر النعناعي، كما أنه يفضل استخدامه مع الأثاث المودرن.
أما اللون البيج المخملي، والذي يعد من ألوان 2020، فهو ملائم للصالة والرسيبشن، ويتماشى مع الأثاث الكلاسيك.
وأشار إلى أن غُرف الأطفال، يتلاءم معها اللون الأصفر الناعم، لأنه يضيف طاقة وحيوية، بينما يفضل استخدام اللون الأزرق للغرف الخارجية لخلق مساحات كبيرة في الأماكن الضيقة، كما أنه يعمل على إخفاء عيوب المباني ويلائم الأثاث المودرن والكلاسيك معا.
وتابع مهندس الديكور، بأن لون الزهرى الباستيل يعد لونا مثاليا للحوائط التي تحتوي على التحف، والبراويز، لأنه يظهرها بشكل مميز.
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