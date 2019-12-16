قالت أديل أونيانجو، مذيعة بالراديو في كينيا، والمصنفة ضمن قائمة أبرز 100 امرأة ملهمة، إن لديها مبادرة تسمى "أونيانجو" تحاول خلالها القيام بمحادثات بشأن سلامة المرأة من العنف القائم على الجنس.
وأضافت أونيانجو، خلال لقاءه على هامش المنتدى مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن مبادرتها تقوم على تقديم الدعم النفسي والعلاج النفسي لضحايا هذا العنف، ومناقشة الأمور التي تحدث بشكل ثقافي في كينيا وتمثل ضغوط على السيدات والفتيات في كينيا.
واعتبرت أن هناك عددا من الأعراف والثقافات المختلفة التي يجب مراجعتها وتصحيحها في كينيا خاصة عن المرأة.
وكشفت أونيانجو عن نجاتها من محاولة اغتصاب، وأنها خرجت من هذه التجربة وعملت في محطة إذاعة، وأن ذلك جعلها تهتم بهذه المسألة إقليميًا ودوليًا.
وأشارت إلى أنها بدأت الإطلاع على هذا الملف، واكتشفت أن واحدة من كل 3 سيدات تعرضت للعنف الجنسي، مشددة أن هذا غير مقبول.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة كينية بين أبرز 100 ملهمة: أقدم الدعم لنساء معرضات لعنف جنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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