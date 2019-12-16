"هتتجوزي رمزي الغبي".. قصة رفض حماة سامح حسين الزواج من ابنتها

صدفة فتجاهل فإعجاب فلقاء فحب فزواج، إنه التدرج الطبيعي لعلاقة وزواج الفنان سامح حسين وزوجته وسام حامد، التي تعرف عليها بالصدفة خلال تواجده في حفل زفاف شقيقتها، والتي لم تكن تعرفه في ذلك الوقت، لتدخل قلبه من اللحظة الأولى التي وقع عينه عليها، ليصبحا بعد ذلك ثنائي يعرفه الوسط الفني بأكمله.

ويتزامن اليوم، 16 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان سامح حسين، أشهر كوميديانات السينما الذي لمع صيته من خلال شخصية "رمزي"، التي جسدها في مسلسل (ست كوم) "راجل وست ستات"، بأجزاءه المختلفة.

ويقدم "هُن" قصة حب وزواج الفنان سامح حسين وزوجته وسام حامد، في السطور التالية..

روت وسام تفاصيل تعرفها على زوجها الفنان سامح حسين، خلال استضافتهم في برنامج "بيت العائلة"، مع الإعلامية نجوى إبراهيم، المذاع عبر فضائية قناة "النهار"، قائلة: "رأيت سامح للمرة الأولى في حفل زفاف شقيقتي، ولم أعرفه وقتها، والمرة الثانية خلال زيارته لزوج شقيقتي لأنه صديقه، ووقتها تعرفت عليه حيث كان وقتها قد حقق شهرته من خلال مشاركته في مسلسل راجل وست ستات".

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وأشارت إلى أن شخصية سامح مختلفة تماما عن الأدوار التي يراه الجمهور خلالها، فهو شخصية جادة جدا، لافتة إلى أنه عصبي جدا، وهو الأمر الذي اكتشفته من أحد المواقف التي وقعت أمامها بعد زواجهما، لذلك تتجنب أن تثير عصبيته.

وأضافت: "الناس حذروني قبل الزواج بسبب الوسط الفني، لكنهم لم يتعاملوا معه ولا يعرفونه جيدًا كما أعرفه".

وأشارت زوجة الفنان سامح حسين إلى أن والدتها رفضت زواجها من الفنان سامح حسين في بداية الأمر، اعتقادا منها أن شخصية سامح حسين الحقيقية مثل شخصية "رمزي"، قائلة: "هتتجوزي رمزي ده غبي قوي".

وأوضحت أن شخصية زوجها مختلفة تماماً عما يظهر على الشاشة، مشيرة إلى أن شخصيته الحقيقية جادة جداً.