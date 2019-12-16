بينها عيون القطة.. نصائح لتطبيق مكياج العيون خلال احتفالات رأس السنة

تستعد عدد من الفتيات للاحتفال بيوم الكريسماس، ويعد مكياج رأس السنة أحد اهتمامات الفتيات اللائي يسعين لاختيارها وتطبيقها باحترافية.

وقدمت خبيرة التجميل سميرة نجاحي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نصائح لتبيطق مكياج العيون المناسب لرأس السنة، تعرفي عليها.

المكياج المعدني

والذي يتربع على عرش موضة هذا العام، ويعتمد على ألوان الجفون، المعدنية الأرجواني الداكن، ودرجات النيود، مع أحمر الشفاة الداكن.

سموكي جليتر

يعد الماكياج السموكي أحد أهم خيارات الفتيات في السهرات والمناسبات، والتي تعتمد على الجليتر اللامع بقوة، ورسمة الآيلاينر المُجنحة.

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عيون القطة

وهو مكياج بسيط للغاية يعتمد على رسمة العين بالآيلاينر، رسمة تشبه عيون القطط، مع تحديد وجنتيك، بالهيلايتر اللامع البسيط، والبلاشر الوردي.

العيون الملونة

إذا كنتي من مُحبين تداخل الألوان، يمكنك دمج ثلاث ألوان متباينة على جفون العين، مع استخدام الهيلايتر، وقلم تحديد الحواجب.

وضيفي له أحمر شفاة بلون فاتح ومميز.