طريقة عمل صلصة الجبن

تعتبر صلصة الجبن من أشهر أنواع الصلصات التي لا غنى عنها على الموائد وتحديدا مع البطاطس والمكرونة والدجاج، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف زينب مصطفي. مقادير صلصة الجبن 2 مثلث جبنة 2 ملعقة كبيرة جبنة فلامنك مبشورة 2 ملعقة كبيرة زبادي أو كريمة طبخ Advertisements ملح فلفل أسود 2 ملعقة كبيرة جبنة شيدر طريقة تحضير صلصة الجبن تخلط المكونات في إناء على النار يقلب الخليط حتى تتجانس كل المكونات

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