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طريقة عمل يخني اللوبيا بالسلق

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يعتبر يخني اللوبيا بالسلق، من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها.

على طريقة الشيف الشربيني، إليك طريقة عمل يخني اللوبيا بالسلق:

مقادير يخني اللوبيا بالسلق

بصل  

لحم مفروم  

ثوم  

سلق  

لوبيا  

طماطم  

هريسة  

بابريكا  

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زيت زيتون  

بهارات  

جوز الطيب  

كزبرة ناشفة  

فلفل حار  

ملح 

فلفل  

طريقة تحضير يخني اللوبيا بالسلق

- يفرم الثوم والبصل وتوضع في الزيت على النار، ثم يضاف اللحم المفروم والطماطم واللوبيا والسلق بعد تقطعيه

- يترك قليلا على النار بعد إضافة قليل من الماء

- تضاف الكزبرة والشبت المفروم والبابريكا والهريسة والملح والفلفل

- يوضع الخليط في طاجن فرن ويدخل فرن ساخن وتقدم

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