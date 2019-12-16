يعتبر يخني اللوبيا بالسلق، من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. على طريقة الشيف الشربيني، إليك طريقة عمل يخني اللوبيا بالسلق: مقادير يخني اللوبيا بالسلق بصل لحم مفروم ثوم سلق لوبيا طماطم هريسة بابريكا Advertisements زيت زيتون بهارات جوز الطيب كزبرة ناشفة فلفل حار ملح فلفل طريقة تحضير يخني اللوبيا بالسلق - يفرم الثوم والبصل وتوضع في الزيت على النار، ثم يضاف اللحم المفروم والطماطم واللوبيا والسلق بعد تقطعيه - يترك قليلا على النار بعد إضافة قليل من الماء - تضاف الكزبرة والشبت المفروم والبابريكا والهريسة والملح والفلفل - يوضع الخليط في طاجن فرن ويدخل فرن ساخن وتقدم

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