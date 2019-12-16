مجموعة "ديور" لما قبل خريف 2020.. تصاميم لن تغيب عن خزانتك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت المصممة المبدعة ماريا غراتسيا تشيوري، مجموعة الدار الفرنسية "ديور" لما قبل خريف 2020 في صالة عرض ديور في باريس.

ومنذ أن تولت المصممة الإيطالية الإدارة الإبداعية للدار الفرنسية الشهيرة غيرت من هوية الدار؛ ما أدى إلى زيادة المبيعات، حتى لو كان بعض النقاد قد صرحوا أن أسلوبها آمن للغاية.

وتبدو مجموعة ما قبل خريف 2020 وكأنها امتداد لمجموعة "30 "Montaigne، وهي مجموعة مكونة من الضروريات الأساسية لخزانة الملابس التي قدمتها هذا العام والتي تم تصميمها لتكون قطعًا خالدة في الخزائن النسائية.

و في حديثها عن المجموعة الجديدة قالت: "فكرة الأزياء هي أنه لابد أن تخلق مفاجأة، ويجب أن تمنحك العاطفة، وأردت أن أقدم قطعًا شاعرية، لكن في الوقت نفسه، أعتقد أنه يتعين علينا أن نخلق قطعًا خالدة وليس مجرد قطع موسمية".

وأضافت: "أعتقد أن الأناقة أقرب إلى فكرة الخلود - وأيضًا فكرة وجود جزء من خزانة ملابسك لا ترغبين في تغييرها طوال الوقت، لأنك تشعرين بالثقة فيها"، مشيرةً إلى أنَّها أسلوب متجذر في تقليد إيطاليا للملابس الجاهزة الفاخرة التي يعود تاريخها إلى السبعينيات.

"لقد كان قرارًا كبيرًا عدم التحدث وعدم إنشاء مجموعة من دون مرجع أو مصادر إلهام، نحن نتحدث عن رموزنا وكيف نعمل على هذه الرموز"، مضيفة أنه بعد ثلاث سنوات على توليها المنصب الإبداعي، أصبحت رؤيتها لمستقبل العلامة أكثر وضوحًا.

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واستعانت المصممة بالقطع الأيقونية للمنزل؛ إذ عادت إلى جوهر كل قطعة وقدمتها بأسلوبها الخاص، وتضمنت المجموعة جاكيت البار الأيقونية بأقمشة تنوعت بين الصوف الأرستقراطي المطبع بالكاروهات وقماش التفتا باللون النيلي أو البيج بطبعة الكاموفلاج العسكرية.

كانت هناك كفاءة واضحة في القطع الخارجية مثل معطف "peacoat" الهندسي الأنيق، معطف ترانش الأسود الأملس، وبلوزة صوفية مطبعة بالكاروهات باللون الرمادي والأسود بنمط الخمسينيات منسقة مع تنورة مطوية من الصوف الرمادي وإكسسوارات ضرورية لهذا الموسم: زوج من أحذية السلينغباك المدببة ذات الكعب المنخفض، وقبعة بيريت سوداء.

أما الفساتين فأتت بنمط الريترو، وبرزت فساتين القمصان ذات الأكمام الواسعة والقصيرة، وثوب أحمر جريء من دون حمالات بنمط البوستيير والذي بدى مثاليًا، وقامت "تشيوري" بموازنة المظهر المستوحى من الأزياء الراقية مع المزيد من العناصر الكاجوال، مثل معطف بونشو بنمط البطانية مطبع بالكاروهات، ومعطف "Windbreaker" كبير الحجم ومصبوغ بنمط "tie-dye".