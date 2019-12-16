تكريم مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري لدعمها صورة المرأة في الخارج

قامت مجموعة سيدات الأعمال العالمية" IBWG" برئاسة المهندسة كوليزار جونيان، بتكريم مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري، ضمن 4 شخصيات ملهمة لعام 2019 تقديرًا لدورها في دعم صورة المرأة الإماراتية بالخارج.

اقرأ أيضا:منى المنصوري تؤكد أنها واجهت صعوبات كبيرة في تطوير العباءة الإماراتية

جاء التكريم على هامش الإحتفال باليوبيل الفضي للمجموعة، بحضور سيدات ورجال أعمال من مختلف الجنسيات، وممثلين عن السفارات ودوائر الحكومية والخاصة.

وقالت منى، إنها قامت بدورها في دعم صورة المرأة الإماراتيه من خلال أعمالها التي تقدمها في كافة عواصم الموضة حول العالم، بالإضافة إلى تعاونها مجموعة مجلس سيدات الأعمال العالمي في جميع المناسبات التي ينظمها الأخيرة.

وأشارت إلى أن هذه الفاعليات تقدم نماذج رائعة للتعاون من أجل خدمة سيدات الأعمال، من خلال عرض وتبادل التجارب الملهمة في العديد من القطاعات.

Advertisements

يذكر أن مجموعة الأعمال الدولية IBWG تتكون من النساء المهنيات من جميع الجنسيات، اللائي يحرصن على التواصل والقيام بأعمال تجارية في أبو ظبي ويتضمن نشاطها ورش عمل تدعو خلالها المتحدثين البارزين لتقديم العروض.

قد يهمك أيضا:

منى المنصوري تكشف عن مجموعة جديدة من تصميماتها في موسكو

منى المنصوري تطير إلى كازاخستان لعرض قطع أزيار إماراتية في متاحفها