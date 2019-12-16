الذهب والماس يزينان ساعات من بوم آند ميرسييه

تألفت تشكيلة Clifton Baumatic الجديدة من بوم آند ميرسييه من ساعات ذات طابع جمالي تتمتع بقدر كبير من الموثوقية على الصعيد التقني. وجاءت بإصدارين أحدهما من الذهب الوردي عيار 18، والآخر من الماس، وبدا أنهما ينضحان بقدر كبير من الأناقة والجمال، بفضل تصميمها وتكوينهما الذي بدا متوافقاً إلى حد كبير من متطلبات الرجل العصري على الصعيد الراحة والمظهر المميز. قد يهمك أيضا: روجيه دوبوي ستغيّر مفهومك للساعات النسائية العصرية أبرز موديلات الساعات الفاخرة الرائجة حالياً

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