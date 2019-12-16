تعاني من السكري؟.. 6 فواكه شتوية تساهم في ضبطه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
يعاني مرضى السكري بشكل خاص من ضعف المناعة بسبب إضطراب السكر في الدم، ويزداد الأمر مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة حيث تتسبب البرودة في حدوث انقباض للأوعية الدموية يترتب عليها ضعف المناعة، لذا يجب عليهم تناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لضبط مستوى السكر في الدم.
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