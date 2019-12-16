ندا في دعوى خلع: جوزي خلاني بعت شقتي لأخوه وسرق الفلوس واختفى

أقامت "ندا.ع" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالانفصال عن زوجها، بعد أن قام بسرقتها واختفى لعدة أشهر، وحملت الدعوى رقم 1077 لسنة 2019، وما زالت تنظر أمام المحمة للفصل فيها.

وقالت الزوجة في حديثها لـ "الوطن" إنها تزوجت منذ 9 أشهر ومنذ بداية زواجها وكان الزوج دائم الإلحاح عليها ببيع ما ورثته من أبيها، لتضع الأموال في حسابها البنكي، حتى اقتنعت الزوجة بحديثه وقامت ببيع البيت الذي تمتلكه لشقيق زوجها، وبعد أن تم البيع والتوثيق، قام زوجها بسرقة المبلغ واختفى: "جوزي خلاني بعت البيت اللي ورثته لأخوه وسرق الفلوس مني وهرب ومعرفش عنه حاجة من ساعتها، وأخوه قالي أنا مالي أنا إشتريت ودفعتلك فلوسك، دي مشكلتك مع جوزك حلوها سوا".

وأكدت "ندا" بأنها قامت بعمل محضر بالسرقة ولكن زوجها أنكر وأدعى أنها توجه إليه الاتهام كنوع من الانتقام بسبب وجود خلافات زوجية بينهم، ولم تستطيع إثبات أي شيء: "معرفتش أثبت عليه حاجة وهو خد الفلوس وفص ملح وداب".