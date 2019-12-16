الامارات | ملكة جمال العالم 2019: جمالي العنصر الأقل أهمية في إنجازي

شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال العالم 2019: جمالي العنصر الأقل أهمية في إنجازي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت الجاميكية توني آن سينغ، بلقب ملكة جمال العالم لعام 2019، أمس، وقالت إنها تريد استخدام اللقب للعمل من أجل إحداث «تغيير مستدام» للنساء والأطفال.

ورداً على سؤال حول قيمة مسابقات الجمال في عالم اليوم، والسعي من أجل المساواة واحترام المرأة قالت سينغ، (23 عاماً)، التي تخرّجت في جامعة فلوريدا، إن الجمال كان بالنسبة إليها العنصر الأقل أهمية في إنجازها.

وأضافت سينغ للصحافيين، وقد غمرتها سعادة بالغة بعد فوزها باللقب في لندن، وتلقت التهاني من والديها: «أريد أن أحدث تغييراً يكون مستداماً. وإذا تحدثنا عن المرأة فهي تحتاج لأن تكون على ثقة بأن أطفالها وأحفادها لديهم قيمة مختلفة في الحياة». ولم تحدد سينغ نوع التغيير الذي تقصده.