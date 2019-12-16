الامارات | 5 شهادات للفائزين بجوائز «العويس».. كلماتهم تدلّ عليهم

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شهادات للفائزين بجوائز «العويس».. كلماتهم تدلّ عليهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر حديثاً عن مؤسسة العويس الثقافية كتاب جديد بعنوان «الفائزون.. شهادات شخصية»، تزامناً مع حفل توزيع جوائز سلطان بن علي العويس الثقافية يوم الخميس المقبل.

ويضم الكتاب خمس شهادات لكل من: الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، من مملكة البحرين، الفائزة بجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، والمفكر السوداني حيدر إبراهيم علي، الفائز بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية، والشاعر العراقي علي جعفر العلاق، الفائز بجائزة الشعر، والروائية اللبنانية عَلَوية صبح، الفائزة بجائزة القصة والرواية والمسرحية، والناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي الفائز بجائزة الدراسات الأدبية والنقد، إذ أدلوا بشهادات عن تجاربهم في الكتابة، ورسموا صورهم بمرآة عاكسة، وقالوا ما لم يقله أحد عنهم.

إضافة إلى الشهادات الخمس، تضمن الكتاب صور الفائزين (بورتريهات) رسمت بريشة فنانين معروفين.

Advertisements

ومما جاء في مقدمة الأمانة العامة لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية: «كل مبدع من الفائزين بجوائز هذه الدورة فارس في ميدانه، يعمل خلف الكواليس ليبقى ضوء الطريق متوهجاً، طريق الغد الذي ينير لنا المستقبل، وكل صوت من أصوات هذه الكوكبة قيمة كبيرة، فرسان أوقفوا بوصلة أعمارهم على حقيقة واحدة، حقيقة خلود كلماتهم، لم يتراجعوا، أو يتوقفوا في منتصف الطريق، لم تفتر هممهم، ولم يتوانوا عن مضاعفة العطاء كلما أوغلوا في أعمارهم. كلماتهم تدل عليهم، خطاهم الثابتة المتزنة، مثابرتهم، كلها أسهمت في نجاحهم، لتصبح لبنة في جدار الثقافة العربية، جدار يحمي هويتنا، وإلى ظله يفيء الناس كلما زاد هجير أيامهم، هؤلاء حماة للثقافة العربية يسهمون في إعلاء كلمتها، وتوقير معناها.. لذلك نحتفي بهم، وننظر بفخر إلى أعمالهم، ولسان حالنا يقول: أمتنا تنجب على مر الأزمنة نجباء مثل هؤلاء الذين ستعانقون كلماتهم في الصفحات التالية».

الكتاب الذي يقع في 160 صفحة سيتوافر مجاناً خلال حفل توزيع جوائز سلطان بن علي العويس الثقافية في الثامنة من مساء الخميس المقبل بقاعة البراحة في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

160

صفحة يقع فيها الكتاب الذي يوزع مجاناً خلال حفل تكريم الفائزين.